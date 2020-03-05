ОАО «АСБ Беларусбанк» с 5 марта 2020 года оказывает услуги по покупке облигаций ООО «Хлебозавод № 10» 1-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 1 700 000 долларов США, погашение 29 ноября 2024 года (с офертами на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 7% годовых.

Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «Хлебозавод № 10» 1-го выпуска без комиссий. Облигации могут быть куплены физическими лицами в учреждениях банка и через систему «Интернет-банкинг».