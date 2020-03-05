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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАЖУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ХЛЕБОЗАВОД № 10» НА 1,7 МЛН ДОЛЛАРОВ
10:18 06.03.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 5 марта 2020 года оказывает услуги по покупке облигаций ООО «Хлебозавод № 10» 1-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 1 700 000 долларов США, погашение 29 ноября 2024 года (с офертами на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 7% годовых.
Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «Хлебозавод № 10» 1-го выпуска без комиссий. Облигации могут быть куплены физическими лицами в учреждениях банка и через систему «Интернет-банкинг».
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