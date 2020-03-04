16 марта состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут подведены итоги деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2019 год, рассмотрено аудиторское заключение ООО «ФБК-Бел», подготовленное по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк».

Кроме того, планируется утвердить годовой отчет ЗАО «ТК Банк» за 2019 год и обсудить распределение прибыли за 2019 год.

Акционеры ознакомятся с результатами внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценкой эффективности деятельности Совета директоров за 2016-2018 годы, а также утвердят Положение о Совете директоров ЗАО «ТК Банк» в новой редакции.

Всего на повестку дня для рассмотрения вынесено восемь вопросов.