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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 10 МАРТА ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:55 05.03.2020
Председатель Правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолий Лысюк 10 марта проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам работы с персоналом, безопасности и защиты информации, проведения внутреннего аудита, проведения внутреннего контроля и организации мобилизационной работы в банке.
Задать вопросы можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.
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