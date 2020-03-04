Председатель Правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолий Лысюк 10 марта проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам работы с персоналом, безопасности и защиты информации, проведения внутреннего аудита, проведения внутреннего контроля и организации мобилизационной работы в банке.

Задать вопросы можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.