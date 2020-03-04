ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЮР ЛИЦ И ИП НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК» С 1 АПРЕЛЯ
17:03 04.03.2020

Белинвестбанк прекращает прием заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подключение к системе «Клиент-банк» с 1 апреля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исключение составят юрлица на депозитарном обслуживании. Управлять в удаленном режиме своими счетами и получать необходимую информацию в режиме 24/7 клиенты смогут с помощью Интернет-банкинга для юридических лиц.

Простота и удобство в подключении и использовании – то, что выгодно отличает Интернет-банкинг Белинвестбанка. Последний позволяет клиентам открыть дополнительные счета через интернет, подать заявку на кредит, погасить свои обязательства, узнать состояние счета и получить выписку, открыть депозит, совершить валютно-обменные операции, отследить движение платежей при осуществлении международных расчетов и многое другое.

Регулярные обновления программного обеспечения наполняют Интернет-банкинг новым функционалом, обеспечивая комфорт и удобство в работе. Например, с недавних пор все участники групп компаний и крупных холдингов могут работать в системе под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса. Неудивительно, что в настоящее время все большее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переходит на интернет-обслуживание бизнеса, понимая все его преимущества.

Кстати, Интернет-банкинг позволяет дистанционно обслуживать и тех, кто пока не является клиентом Белинвестбанка. Войти в канал дистанционного обслуживания любому юридическому лицу можно через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Белинвестбанк первым среди кредитно-финансовых институтов страны реализовал такую возможность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2020
валюта курс
EUR 2.4898
USD 2.2311
RUB 3.3812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4898 +0.0031
USD 2.2311 -0.0042
RUB 3.3812 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4900
USD 2.2300 2.2370
RUB 3.3730 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 73.3000 73.9500
USD/RUB 65.8000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте