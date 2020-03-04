Белинвестбанк прекращает прием заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подключение к системе «Клиент-банк» с 1 апреля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исключение составят юрлица на депозитарном обслуживании. Управлять в удаленном режиме своими счетами и получать необходимую информацию в режиме 24/7 клиенты смогут с помощью Интернет-банкинга для юридических лиц.

Простота и удобство в подключении и использовании – то, что выгодно отличает Интернет-банкинг Белинвестбанка. Последний позволяет клиентам открыть дополнительные счета через интернет, подать заявку на кредит, погасить свои обязательства, узнать состояние счета и получить выписку, открыть депозит, совершить валютно-обменные операции, отследить движение платежей при осуществлении международных расчетов и многое другое.

Регулярные обновления программного обеспечения наполняют Интернет-банкинг новым функционалом, обеспечивая комфорт и удобство в работе. Например, с недавних пор все участники групп компаний и крупных холдингов могут работать в системе под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса. Неудивительно, что в настоящее время все большее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переходит на интернет-обслуживание бизнеса, понимая все его преимущества.

Кстати, Интернет-банкинг позволяет дистанционно обслуживать и тех, кто пока не является клиентом Белинвестбанка. Войти в канал дистанционного обслуживания любому юридическому лицу можно через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Белинвестбанк первым среди кредитно-финансовых институтов страны реализовал такую возможность.