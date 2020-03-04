Банк ВТБ (Беларусь) изменяет процентные ставки по вновь принимаемым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 марта 2020 года ставка по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ - Enter» на 190 дней составит 8,90% годовых, на 395 дней - 11%, на 732 дня - 11,1%, на 3 года -11,2%.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Гостеприимный» на 190 дней ставка составит 8,8% годовых.

Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» на 190 дней.

Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.