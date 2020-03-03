Беларусбанк в преддверие Международного женского дня запустил новый продукт - Клуб «Леди».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Клуб «Леди» расширяет действующую линейку клубных продуктов (Клуб «Бархат», «Карт-бланш», #настарт, «Шчодры», «Персона»), которые представляют собой комплекс банковских предложений на специальных и выгодных условиях, разработанных с учетом интересов и предпочтений их участников.

Клуб «Леди» разработали специально для женской аудитории.

«Мы постарались предложить нашим прекрасным дамам продукт, наполнение которого будет отвечать всем их запросам, а также поможет решить часть их забот. Мы знаем, что время бесценно, поэтому важно, чтобы наша Леди посвящала его не решению финансовых вопросов, а могла провести его со своими родными и близкими людьми, за своей любимым занятием и делом», - рассказала заместитель председателя Правления банка Светлана Кожекина.

По устоявшимся правилам, членский билет клуба – это платежная карточка. В Клубе «Леди» - это международная бесконтактная карточка Visa Gold. Отличительная особенность карточки – ее внешний вид. Карточка вертикальная с голографическим эффектом.

Все предложения в рамках нового клуба можно подразделить на три основных направления: управление счетом, получение бонусов и использование банковских продуктов на специальных условиях.

В ближайшее время клуб «Леди» расширится такими предложениями, как автопомощь, консьерж-сервис, специально разработанным пакетом добровольного медицинского страхования и депозитом, которые будут доступны для всех членов клуба вне зависимости от даты вступления в него.