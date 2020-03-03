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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ ПОЯВИЛАСЬ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ БСБ БАНКА
09:46 04.03.2020
В Интренет-банке ЗАО «БСБ Банк» появилась новая функция для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2020 года в Беларуси начала работать новая информационная система исполнения обязательств АИС ИДО. Чтобы каждый клиент мог быстро посмотреть, есть ли его компания в новой системе, в БСБ Банке обновили Интернет-банк для юридических лиц.
Теперь, чтобы узнать всю необходимую информацию о своей компании в АИС ИДО, достаточно зайти в личный кабинет Интернет-банка, перейти в раздел «Выписка» и открыть пункт «Задолженность в АИС ИДО».
Новая функция позволяет увидеть дату выставления требований, сумму, номер постановления и другую информацию в любое удобное время.
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