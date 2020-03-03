С 3 марта держатели карточек Maestro и кобейджинговых карточек Maestro, эмитированных Беларусбанком, могут воспользоваться сервисом Apple.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac могут с легкостью проводить платежи с помощью гаджетов, при этом сохраняя все бонусы, предоставляемые по платежным карточкам.

В основе сервиса Apple Pay лежит безопасность и конфиденциальность. При добавлении платежной карточки в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Для обеспечения безопасности, учетной записи устройства присваивается уникальный номер, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства клиента. Авторизация транзакции производится благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве», - отметили в Беларусбанке.