Белинвестбанк расширяет доступ малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитные средства на финансирование текущей деятельности предоставляются в белорусских рублях под 7,38% годовых.

Кроме того, появилась возможность рефинансирования кредитов других банков.

Финансовая поддержка оказывается индивидуальным предпринимателям, а также микро-, малым и средним предприятиям, в том числе женскому бизнесу и стартапам. Сфера их деятельности может быть различной.

«Это могут быть предприятия сферы торговли и услуг, производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экспортеры, – пояснила Елена Степанова, начальник управления развития департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Белинвестбанк». – Также рассчитывать на финансирование могут компании, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории средних, малых городов, сельской местности. В группу потенциальных получателей кредитных ресурсов входят организации, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан или оказывают помощь социальным учреждениям, а также те, кто осуществляет свою деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и Орши. Поддержка «зеленых» проектов – одно из важнейших направлений деятельности Белинвестбанка как первого ЭкоЛогичного банка страны. Поэтому, в отдельную категорию вынесены компании, претендующие на получение «зеленого» кредита. Это предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами».

Кроме финансирования текущей деятельности и рефинансирования кредитов других банков, кредитные средства предоставляется на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств. На получение ресурсов компания может рассчитывать, если возникла необходимость в покупке нематериальных активов, например, франшизы, для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Кредиты на инвестиционную деятельность выдаются сроком до 7,5 лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млн. белорусских рублей. Для стартап-компаний – не более 2,5 млн. белорусских рублей.