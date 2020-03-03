Спрос на кредитную поддержку со стороны банков в сфере агроэкотуризма снижается. Это отметил на пресс-конференции директор Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Андрей Джумков.

По его словам, период бурного роста числа агроусадеб сменился периодом, когда их владельцы начинают активно конкурировать между собой, привлекая туристов уникальными услугами, развитой инфраструктурой отдыха, продажей сувенирной и иной продукции и т. д.

«И здесь Белагропромбанк может помочь предпринимателям экспертной и консультационной поддержкой, контактами с представителями фермерских хозяйств, производителями и поставщиками экологически чистых продуктов», - сказал он.

По мнению Андрея Джумкова, рынок агроусадеб в Беларуси в целом сформировался. В 2006 году в Беларуси было зарегистрировано всего 34 агроусадьбы. В настоящее время их число выросло более чем в 80 раз – до 2760. При этом количество ключевых игроков на рынке, которые задают тренды его дальнейшего развития, Андрей Джумков оценил приблизительно в 500 агроусадеб.

С 2007 года в Белагропромбанке действует Программа участия в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь, в рамках которой банк предоставляет льготные кредиты субъектам агроэкотуризма – крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам. За время реализации программы по поддержке агроэкотуризма в стране Белагропромбанк профинансировал свыше 600 агроусадеб, оказав кредитную помощь на сумму свыше 7,5 млн бел. руб.

Белагропромбанк также поддерживает развитие инновационных технологий в сфере сельского хозяйства и производства экологически чистой продукции. 10 лет подряд Белагропромбанк в тесном сотрудничестве с Министерством спорта и туризма, Белорусским общественным объединением «Отдых в деревне» организовывал международную конференцию «Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы» – крупнейшее деловое событие Беларуси, посвященное развитию агроэкотуризма и предпринимательской инициативы в регионах и сельской местности. В ноябре 2019 года в рамках Всемирной недели предпринимательства Белагропромбанк организовал конференцию AgriTech, посвященную внедрению инноваций в регионах и сельской местности.