Белагропромбанк 2 марта впервые выступил в роли кредитора на рынке синдицированного кредитования стран СНГ.

В дебютной для заемщика – Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака» (Узбекистан) – сделке Белагропромбанк участвует в статусе ведущего организатора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, сделка, реализованная Банком «Асака» при поддержке уполномоченных ведущих организаторов, имела успех на рынке и в итоге синдикации получила уникальный по количеству кредиторов охват – 19 банков-участников, включая международную организацию и финансовые институты из РФ, Беларуси и Казахстана. Благодаря широкому участию ведущих банков трех стран общий объем сделки составил 100 миллионов евро, предоставленных заемщику двумя траншами – на срок 365 и 547 дней.

«Участие в синдицированном кредите для одного из крупнейших финансовых институтов Узбекистана является дебютным для банка. Мы с интересом открываем для себя новые направления деятельности в сфере международного сотрудничества. Осуществление подобной сделки позволит получить новый опыт работы на внешних рынках и продолжить успешную историю международного сотрудничества», – отметили в пресс-службе Белагропромбанка.

АКБ «Асака» является одним из ведущих банков Узбекистана по объему капитала и активов (входит в ТОП-3 локальных банков). Неоднократно получал оценку «Лучший банк года в Узбекистане» от известных зарубежных издательств «Euromoney», «Global Finance» и «The Banker». Международные рейтинги присвоены на уровне BB- (Fitch), B2 (Moody's).