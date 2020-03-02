В рамках благотворительной программы «Моцная картка» в 2019 году удалось собрать 90 тыс. рублей. Такая информация прозвучала 26 февраля в БСБ Банке на заседании Попечительского совета Фонда "Моцная картка".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все собранные деньги были направлены в РНПЦ Детской онкологии, гематологии и иммунологии, за счет которых были приобретены необходимые медикаменты и оборудование.

С каждым годом сумма направляемых в благотворительный фонд «Моцная картка» средств растет.

За время существования Фонда к программе присоединились более 500 тыс. держателей «Моцнай карткi».

Каждый держатель «Моцнай карткi» вносит неоценимый вклад в лечение детей, больных онкологией. Достаточно только рассчитаться «Моцнай карткай» в любом из 23 предприятий-партнеров, участвующих в благотворительной программе, и от каждой транзакции предприятие или банк-эмитент карточки за свой счет перечислят в благотворительный фонд «Моцная картка» определенный процент.

«Благодаря программе «Моцная картка» выросла ценность совершаемых нами привычных действий: при расчетах карточкой наши партнеры дарят шанс на выздоровление маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Чувство сопричастности к большому счастью, а тем более к детскому счастью, дороже всего на свете. Благодаря «Моцнай картке» и нашим партнерам мы подарили возможность помогать легко», – отметил председатель Правления ЗАО «БСБ Банк» Сергей Дубков.