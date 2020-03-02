ОАО «Паритетбанк» запустило новый онлайн-сервис быстрых денежных переводов с карты на карту любого белорусского банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совершать денежные переводы между карточками всех белорусских банков теперь можно онлайн на сайте perevod.paritetbank.by c компьютера или мобильного устройства. Услуга доступна для платежных систем Visa и Mastercard.

Воспользоваться сервисом могут абсолютно все. Для этого необходимо зайти на сайт perevod.paritetbank.by, ввести реквизиты карты, с которой будут переведены деньги и номер карты, на которую будет совершен перевод, указать сумму и нажать «Перевести».

Безопасность денежных переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.

С новой услугой от Паритетбанка у клиентов всех белорусских банков появилась возможность легко и быстро совершать необходимые денежные переводы в белорусских рублях: обмениваться денежными средствами между картами всех белорусских банков; пополнять карту Паритетбанка с карты другого белорусского банка; переводить деньги на карту любого банка Беларуси с карты Паритетбанка.

Максимальный размер комиссии для онлайн-переводов между картами всех белорусских банков - 1,5% от суммы операции (минимум 1,5 BYN). Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.