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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ ПРИЕМА ЭПД В СИСТЕМУ BISS
10:30 03.03.2020
Решением Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ» №2 от 29 февраля 2020 года изменены временные интервалы для приема ЭПД в систему BISS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БМРЦ», с 1 апреля 2020 года установлены следующие временные интервалы для приема электронных платежных документов в систему BISS: 1-й интервал – с начала работы центрального узла СПФИ до 10:00; 2-й интервал – с 10:00 до 14:00; 3-й интервал – с 14:00 до 16:00; 4-й интервал – с 16:00 до 16:45; 5-й интервал – с 16:45 до закрытия текущего операционного дня системы BISS.
BISS (Belarus Interbank Settlement System) - система межбанковских расчетов, функционирующая на валовой основе, в которой в режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в смежных системах (расчетно-клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банковских платежных карточек, автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства).
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