ОАО «Банк БелВЭБ» и ПАО «Промсвязьбанк» подписали межфакторное соглашение, предусматривающее сотрудничество банков в сфере проведения операций факторинга в рамках осуществления экспортно-импортных сделок клиентов. Документ был подписан 26 февраля 2020 года в рамках визита в Москву представителей ОАО «Банк БелВЭБ» во главе с председателем Правления Василием Матюшевским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, теперь Банк БелВЭБ готов оказывать услуги как экспортного факторинга без права регресса, т.е. осуществлять финансирование экспортера, полностью снимая с него риск неоплаты экспортной поставки иностранным покупателем, так и импортного факторинга, который позволит белорусским покупателям импортировать товары и услуги на условиях отсрочки платежа, без кредитной нагрузки и дополнительных расходов на оформление сделки.

«Российская Федерация является важнейшим торговым партнером Республики Беларусь, поэтому отношения со значимыми российскими банками имеют для нас приоритетное значение. Соглашение с ПСБ позволит нам расширить линейку продуктов международного финансирования и реализовывать факторинговые операции в рамках двухфакторной модели с участием контрагентов двух стран», - прокомментировал Василий Матюшевский.

По словам председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, Банк БелВЭБ стал первым партнером российского финучреждения по операциям международного факторинга в Беларуси.

«Принимая во внимание тесное экономическое сотрудничество наших стран и существенный объем экспортно-импортных операций, взаимоотношения ПСБ и БелВЭБ имеют широкие перспективы. Уже сейчас у нас в работе факторинговые сделки с Банком БелВЭБ на сумму более 500 млн рублей», - сказал Петр Фрадков.