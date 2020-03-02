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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРОВОДИТ 5 МАРТА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
18:10 02.03.2020
5 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании пойдет речь о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» и о выборах его нового состава.
Кроме того, будет избрана ревизионная комиссия.
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