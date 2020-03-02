5 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании пойдет речь о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» и о выборах его нового состава.

Кроме того, будет избрана ревизионная комиссия.