|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:34 02.03.2020
ОАО "Технобанк" с 2 марта 2020 г. изменяет процентные ставки по отдельным банковским вкладам и интернет-депозиту для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США установлены следующие процентные ставки: «Отличный» - 1,60% годовых; «Оптимальный» - 1,00% годовых; «ТРИумф» - 0,60% годовых.
По вкладам в российских рублях: «Новый» - 6,00% годовых; «Оптимальный» - 5,00% годовых; «ТРИумф» - 4,60% годовых.
По вновь заключаемому безотзывному интернет-депозиту в долларах США «Е-ФУРОР» процентная ставка - 2,00% годовых.
Более подробнее о вкладах и интернет-депозитах можно узнать на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
Курсы в банках
на 02.03.2020
Конвертация в банках
на 02.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте