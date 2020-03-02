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ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:34 02.03.2020 ОАО "Технобанк" с 2 марта 2020 г. изменяет процентные ставки по отдельным банковским вкладам и интернет-депозиту для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США установлены следующие процентные ставки: «Отличный» - 1,60% годовых; «Оптимальный» - 1,00% годовых; «ТРИумф» - 0,60% годовых. По вкладам в российских рублях: «Новый» - 6,00% годовых; «Оптимальный» - 5,00% годовых; «ТРИумф» - 4,60% годовых. По вновь заключаемому безотзывному интернет-депозиту в долларах США «Е-ФУРОР» процентная ставка - 2,00% годовых. Более подробнее о вкладах и интернет-депозитах можно узнать на сайте банка.