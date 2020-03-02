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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕАБР И БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, КАЗНАЧЕЙСКИМ И РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
17:00 02.03.2020

Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов и председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский обсудили вопросы сотрудничества в рамках инвестиционно-проектной деятельности, казначейских и расчетно-клиринговых операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, на встрече стороны приняли решение определить список проектов ЕАБР и Банка БелВЭБ для их финансовой поддержки, расширить сотрудничество по казначейским операциям, операциям торгового финансирования, а также расчетно-клиринговым операциям по корреспондентским счетам, открытым Банком БелВЭБ в ЕАБР.

Андрей Бельянинов проинформировал о результатах деятельности ЕАБР на рынке Беларуси, инвестиционных проектах с участием ЕАБР и планах по дальнейшему их развитию в республике. Председатель Правления ЕАБР высказал заинтересованность рассматривать различные форматы взаимодействия, включая совместное участие в проектах с клиентами Банка БелВЭБ.

Василий Матюшевский ознакомил коллегу с итогами работы Банка БелВЭБ в 2019 году, в том числе с инвестиционными проектами с участием банка. Он также рассказал о трансформации в финтех-группу и построении экосистемы, новом онлайн-процессе финансирования малого и среднего предпринимательства и ритейла. Банк БелВЭБ сотрудничает с компаниями, входящими в инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси, большинство из которых являются его клиентами.

Во время встречи Василий Матюшевский высказал взаимную заинтересованность рассматривать различные форматы взаимодействия, предложенные ЕАБР, включая участие в проектах с клиентами Банка БелВЭБ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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