Франсабанк внес изменения в процентные ставки по вкладам в евро для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 февраля 2020 года по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в евро действует новый размер процентных ставок:

для отзывного вклада «Результативный»: на 95 дней - 0,2% годовых, на 185 дней - 0,25% годовых, на 385 дней - 0,35% годовых, на 735 дней - 0,5% годовых;

для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 95 дней - 0,35% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;

для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет»: на 45 дней - 0,3% годовых, на 95 дней - 0,35% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;

для безотзывного вклада «Комфортный»: на 95 дней - 0,35% годовых, на 125 дней - 0,4% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 275 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 550 дней - 1,0% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;

для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 385 дней - 1,0% годовых.