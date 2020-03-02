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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:39 02.03.2020
Франсабанк внес изменения в процентные ставки по вкладам в евро для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 февраля 2020 года по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в евро действует новый размер процентных ставок:
для отзывного вклада «Результативный»: на 95 дней - 0,2% годовых, на 185 дней - 0,25% годовых, на 385 дней - 0,35% годовых, на 735 дней - 0,5% годовых;
для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 95 дней - 0,35% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;
для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет»: на 45 дней - 0,3% годовых, на 95 дней - 0,35% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;
для безотзывного вклада «Комфортный»: на 95 дней - 0,35% годовых, на 125 дней - 0,4% годовых, на 185 дней - 0,5% годовых, на 275 дней - 0,5% годовых, на 385 дней - 0,9% годовых, на 550 дней - 1,0% годовых, на 735 дней - 1,2% годовых;
для безотзывного вклада «Верный расчет»: на 385 дней - 1,0% годовых.
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