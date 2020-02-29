БТА Банк совместно с Visa выпустил первую в Беларуси полностью прозрачную карточку Visa Classic.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прозрачная карта имеет вертикальный дизайн. Она не содержит рисунков и рекламных фото, проста в обращении и имеет эстетичный внешний вид.

«Первые клиенты, оформившие карточку Visa Classic в ЗАО «БТА Банк» (исключая зарплатную и детскую), получат в подарок фирменную футболку и ручку. Количество подарков ограничено», - рассказали в банке.