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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК СОВМЕСТНО С VISA ВЫПУСТИЛ ПЕРВУЮ В БЕЛАРУСИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧНУЮ КАРТОЧКУ VISA CLASSIC
14:41 02.03.2020
БТА Банк совместно с Visa выпустил первую в Беларуси полностью прозрачную карточку Visa Classic.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прозрачная карта имеет вертикальный дизайн. Она не содержит рисунков и рекламных фото, проста в обращении и имеет эстетичный внешний вид.
«Первые клиенты, оформившие карточку Visa Classic в ЗАО «БТА Банк» (исключая зарплатную и детскую), получат в подарок фирменную футболку и ручку. Количество подарков ограничено», - рассказали в банке.
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