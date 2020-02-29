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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СБОРНИК ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОАО «БПС-СБЕРБАНК» НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
13:17 02.03.2020
С 10 марта 2020 года в Сборник вознаграждений за осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» операции для юридических лиц и ИП вносятся изменения.
Подробно ознакомиться с изменениями можно на сайте финучреждения.
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