Белинвестбанк предлагает новый экологичный сервис для ведения бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь нет необходимости ехать в офис финучреждения для подписания договоров с ОАО «Белинвестбанк». С помощью сервиса Green-click это можно сделать прямо с личного компьютера, не покидая рабочее место, или, например, в деловой поездке, находясь в любой точке мира.

Подписать договор клиенты банка могут в системе Интернет-банкинг для юридических лиц в разделе «Согласование договоров». При нажатии кнопки «Подписать и отправить» будет предложен выбор подписи – с помощью ЭЦП или SMS-кода.

Для оформления возможности получения SMS-кода при подписании договоров необходимо отправить в банк сообщение в свободной форме. В нем нужно указать ФИО уполномоченного лица и номер мобильного телефона, на который будет поступать SMS-сообщение.

Новый сервис Белинвестбанка Green-click имеет ряд преимуществ. Во- первых, скорость - подписание договора происходит дистанционно. Во-вторых, банковские документы всегда там, где есть интернет. В-третьих, круглосуточная возможность подписать и ознакомиться со всеми договорами с банком.

Green-click также предусматривает возможность выбора: подписывать договоры с банком с помощью SMS-кода или ключа ЭЦП.

Электронный документооборот значительно снижает расход бумаги в организации.

Ознакомиться с инструкцией по работе с сервисом Green-click можно здесь.