S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «Белагропромбанк» на уровне «В/В».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз — по-прежнему «Стабильный».

По мнению специалистов агентства, Белагропромбанк продолжит расчистку баланса, которая была в последние девять месяцев 2019 г., а качество активов банка будет постепенно улучшаться до среднего уровня по банковской системе Беларуси.

S&P ожидает, что совокупный объем кредитов, имеющих характеристики, соответствующие Стадии 3, а также активов POCI, рассчитанный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), будет снижаться в течение ближайших двух лет до 13-15% кредитного портфеля банка (по сравнению с 17,8% в сентябре 2019 г.). Стратегия развития банка предполагает увеличение объема кредитов, выдаваемых в коммерческом сегменте финансово устойчивым компаниям, а также постепенное снижение доли директивного кредитования, осуществляемого в соответствии с менее консервативными стандартами, с текущего уровня — около 33% совокупного кредитного портфеля (включая 26% кредитов, выданных в рамках крупных государственных программ). Данный фактор, на взгляд агентства, также должен способствовать постепенному улучшению качества активов Белагропромбанка.

Доля проблемных активов Белагропромбанка (кредитов с характеристиками, соответствующими Стадии 3, а также активов POCI согласно определениям МСФО) сократилась с 21,6% по состоянию на конец 2018 г. до 17,8% совокупного кредитного портфеля банка по данным на 30 сентября 2019 г. главным образом за счет списания этих активов и погашения долговых обязательств по ним. Тем не менее в настоящее время доля проблемных активов Белагропромбанка превышает средний показатель по банковскому сектору Беларуси — 9-11%. В рамках базового сценария S&P ожидает, что качество активов банка продолжит постепенно улучшаться в течение ближайших двух лет благодаря указанным ниже обстоятельствам.

Руководство Белагропромбанка планирует продолжать увеличивать уровень покрытия проблемных кредитов, выданных в прошлые периоды, резервами. Как следствие, расходы на формирование резервов останутся повышенными — на уровне около 50% чистого процентного дохода, что позволит банку создать дополнительные резервы на возможные потери по кредитам. Эти меры будут способствовать дальнейшей расчистке баланса банка.

«Мы ожидаем, что практика кредитования и качество кредитов, выдаваемых белорусскими банками, будут постепенно улучшаться по мере сокращения объема директивного кредитования. Мы полагаем, что директивное кредитование было основным фактором, обусловившим агрессивные темпы роста кредитования до 2015 г. и последующее ухудшение качества активов банковского сектора», - говорится в сообщении агентства.

Аналитики агентства полагают, что в ближайшие два года стоимость риска останется повышенной — на уровне 4,0-5,5%.

В агентстве не учитывают в рейтинге банка дополнительных ступеней за экстраординарную государственную поддержку, поскольку оценка характеристик собственной кредитоспособности Белагропромбанка уже находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг, и не ожидают, что банк окажется жизнеспособным в условиях реализации сценария суверенного стресса.

S&P считает позитивное рейтинговое действие в отношении Белагропромбанка маловероятным в ближайшее время. Для этого потребуется значительное улучшение характеристик собственной кредитоспособности банка и сохранение благоприятных макроэкономических условий.

Между тем негативное рейтинговое действие в отношении Беларуси может привести к аналогичному действию в отношении банка. Рейтинг Белагропромбанка может быть понижен в ближайшие 12 месяцев в случае значительного ухудшения его показателей кредитоспособности, что, однако, не предусмотрено текущим прогнозом. Это может произойти, например, по причине значительного ухудшения качества активов, вызванного непредвиденными стрессовыми ситуациями, что обусловит значительное увеличение расходов на формирование резервов и потребности в формировании новых резервов в объеме, превышающем наши текущие ожидания; при этом возросшие потребности не будут компенсированы вливаниями капитала. Эти факторы могут привести к понижению нашей оценки капитализации или профиля рисков банка.