2 марта 2020 года вступают в силу изменения в условиях применения валютно-обменных курсов по операциям с использованием банковских платежных карточек международных платежных систем Visa International и Masterсard Worldwide, эмитированных ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения не коснутся корпоративных банковских платежных карточек и банковских платежных карточек, оформленных на условиях Тарифных планов: «РауОkay», «Платежное кольцо», «Hello, world!», «Visa Platinum», «Visa Infinite».

При совершении операций по банковским платежным карточкам валютно-обменный курс может быть увеличен на 1 (один) процент в следующих случаях:

валюта текущего (расчетного) банковского счета: белорусские рубли и/или доллары США;

валюта текущего (расчетного) банковского счета не совпадает с валютой операции и/или валютой расчетов с международной платежной системой;

тип операции – расходная:

a) оплата товаров и услуг, в том числе онлайн;

b) списание при переводе P2P, произведенному в устройствах и сервисах иных банков;

c) операции, идентифицированные в процессинговой системе банка по типу «quasi-cash» (покупка электронных лотерейных билетов, операции безналичной оплаты в казино и прочее).

Исключения составляют операции оплаты товаров и услуг в ЕРИП, переводов денежных средств, погашения кредита, произвольного платежа в системе «Интернет Банк»/«Мобильный Банк» и устройствах самообслуживания ЗАО «МТБанк», а также операции снятия наличных.

Подробнее ознакомиться с порядком проведения валютно-обменных операций с использованием банковских платежных карточек можно здесь.