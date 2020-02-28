|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ НА 1 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 11,229 МЛРД РУБЛЕЙ
17:34 28.02.2020
Национальный банк Беларуси 28 февраля опубликовал сведения о размере нормативного капитала белорусских банков.
Согласно информации, на 1 февраля 2020 года совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил почти 11,229 млрд рублей.
За январь совокупный размер нормативного капитала белорусских банков вырос почти на 67,18 млн рублей (на 1 января 2020 года он был более 11,161 млрд рублей).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
Курсы в банках
на 28.02.2020
Конвертация в банках
на 28.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте