БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ НА 1 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 11,229 МЛРД РУБЛЕЙ

17:34 28.02.2020 Национальный банк Беларуси 28 февраля опубликовал сведения о размере нормативного капитала белорусских банков. Согласно информации, на 1 февраля 2020 года совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил почти 11,229 млрд рублей. За январь совокупный размер нормативного капитала белорусских банков вырос почти на 67,18 млн рублей (на 1 января 2020 года он был более 11,161 млрд рублей).