2 марта состоится прямая телефонная линия с исполнительным директором ОАО «БНБ-Банк» Михаилом Залевским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 09:00 до 12:00 по телефону (+375 17) 388-84-43.