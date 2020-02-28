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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АКТИВНЕЕ ВСЕГО БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОДДЕРЖИВАЛИ ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ
14:04 28.02.2020

Ассоциация белорусских банков обобщила данные об оказании отечественными кредитно-финансовыми учреждениями благотворительной и спонсорской помощи в 2019 году.

Активнее всего белорусские банки поддерживали физкультуру и спорт, на эти цели направлено свыше 24 млн. руб. В фокусе внимания банков также помощь учреждениям здравоохранения (в прошлом году – на сумму около 7 млн. рублей), учреждениям образования и культуры (около 1,9 млн. рублей), ветеранам, инвалидам и многодетным семьям (более 860 тыс. рублей).

Всего в минувшем году белорусские банки потратили на благотворительность более 38 млн. руб.

«Понимая свою высокую социальную ответственность, отечественные банки активно реализуют функцию поддержки бизнесом приоритетов нашего общества и государства, – отметил председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. – Из года в год они оказывают благотворительную и спонсорскую помощь на десятки миллионов долларов».

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.
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