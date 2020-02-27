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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРЛИЦ
12:49 28.02.2020
Банк ВТБ (Беларусь) представил специальное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ВТБ-приведи друзей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенту-рекомендателю будет предоставлена скидка в размере 25% стоимости ежемесячной абонентской платы за пользование пакетом услуг (тарифным планом) за каждого нового клиента, открывшего в банке счет по его рекомендации.
Скидка предоставляется рекомендателю один раз в месяц. Прри этом количество месяцев получения скидки не ограничено и определяется, исходя из количества рекомендованных им новых клиентов.
Для получения скидки новый клиент при открытии текущего (расчетного) счета в банке указывает в заявлении-соглашении на комплексное обслуживание данные о рекомендателе (наименование клиента, УНП).
Предложение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов банка, подключенных к любому из пакетов услуг, по которому не установлен индивидуальный размер ежемесячной абонентской платы (также предложение не действует в рамках тарифных планов «ВТБ-Старт», «ВТБ-Комфорт+», «ВТБ-Привилегии+»).
Предложение действует с 2 марта 2020 года.
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