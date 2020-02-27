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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
11:22 28.02.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 6 марта 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяется стоимость услуг банковского хранения, а также внесены уточнения в части уплаты кэшбэка за операции, осуществленные за пределами Беларуси.
По договорам банковского хранения, заключенным до 6 марта 2020 года, перерасчет вознаграждения в связи с изменением стоимости производиться не будет. В то же время при оплате за продление срока пользования депозитарной ячейкой вознаграждение будет взиматься в размере, установленном на дату оплаты за продление.
Кроме того, внесены уточнения в порядок начисления вознаграждения клиенту (cash-back) за операции, осуществленные за пределами Беларуси, по карточкам Mastercard World (часть 10.1 Раздела X перечня). Примечание 2 дополнено страной Великобритания: за операции в данной стране cash-back уплачиваться не будет.
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