ОАО «Белгазпромбанк» с 6 марта 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяется стоимость услуг банковского хранения, а также внесены уточнения в части уплаты кэшбэка за операции, осуществленные за пределами Беларуси.

По договорам банковского хранения, заключенным до 6 марта 2020 года, перерасчет вознаграждения в связи с изменением стоимости производиться не будет. В то же время при оплате за продление срока пользования депозитарной ячейкой вознаграждение будет взиматься в размере, установленном на дату оплаты за продление.

Кроме того, внесены уточнения в порядок начисления вознаграждения клиенту (cash-back) за операции, осуществленные за пределами Беларуси, по карточкам Mastercard World (часть 10.1 Раздела X перечня). Примечание 2 дополнено страной Великобритания: за операции в данной стране cash-back уплачиваться не будет.