С 1 марта 2020 вносятся изменения в тарифы для юридических лиц БСБ Банка, в частности в пункт 2.3.2. главы 1 «Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» раздела 2 «Расчетно-кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 марта для клиентов БСБ Банка, присоединившихся к партнерской программе BSB Payoneer, прошедших регистрацию на сайте компании «Пэйонир» и одобренных компанией «Пэйонир» после 29 февраля 2020 года (включительно), 2,00% от суммы поступившего платежа в долларах США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет клиента.

Для клиентов БСБ Банка, присоединившихся к партнерской программе BSB Payoneer, прошедших регистрацию на сайте компании «Пэйонир» и одобренных компанией «Пэйонир» до 29 февраля 2020 года (включительно), 1,00% от суммы поступившего платежа, но не более 30 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет клиента.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь. /tariffs/