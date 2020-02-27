|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ
10:43 28.02.2020
С 1 марта 2020 вносятся изменения в тарифы для юридических лиц БСБ Банка, в частности в пункт 2.3.2. главы 1 «Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» раздела 2 «Расчетно-кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 марта для клиентов БСБ Банка, присоединившихся к партнерской программе BSB Payoneer, прошедших регистрацию на сайте компании «Пэйонир» и одобренных компанией «Пэйонир» после 29 февраля 2020 года (включительно), 2,00% от суммы поступившего платежа в долларах США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет клиента.
Для клиентов БСБ Банка, присоединившихся к партнерской программе BSB Payoneer, прошедших регистрацию на сайте компании «Пэйонир» и одобренных компанией «Пэйонир» до 29 февраля 2020 года (включительно), 1,00% от суммы поступившего платежа, но не более 30 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет клиента.
Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь. /tariffs/
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2020
Курсы в банках
на 28.02.2020
Конвертация в банках
на 28.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте