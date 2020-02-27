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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БПС-СБЕРБАНКА ПРОЙДЕТ 27 МАРТА
18:06 27.02.2020
27 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет о деятельности финучреждения в 2019 году, а также состоится ознакомление с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ОАО «БПС-Сбербанк» за прошлый год.
Кроме того, на собрании будет объявлено о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2019 год, определен размер вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».
Планируется также внести изменения и дополнения в Устав общества.
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