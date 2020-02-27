27 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет заслушан отчет о деятельности финучреждения в 2019 году, а также состоится ознакомление с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ОАО «БПС-Сбербанк» за прошлый год.

Кроме того, на собрании будет объявлено о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2019 год, определен размер вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».

Планируется также внести изменения и дополнения в Устав общества.