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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КАРТОЧКИ БЕЛКАРТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОПОЛНЯТЬ В СЕТИ УСТРОЙСТВ QIWI
16:53 27.02.2020

Теперь с помощью терминалов сети QIWI можно пополнить наличными деньгами банковскую карточку БЕЛКАРТ любого белорусского банка в пределах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «МТБанк», для пополнения необходимо знать только номер карточки.

«Переводы через интернет удобны и экономят кучу времени. Однако бывают ситуации, когда интернет недоступен, а нужно срочно пополнить карту, перекинуть деньги другу или погасить кредит. И тут отличной альтернативой другим способам электронных оплат становится пополнение карточки наличными через терминал. Самый главный плюс – скорость зачисления средств на карту, подтверждения долго ждать не нужно», - прокомментировали в банке.

Пополнение банковской карточки БЕЛКАРТ производится в белорусских рублях. При этом с суммы операции взимается комиссия. Ее взимает сам владелец терминала Qiwi, размер рассчитывается автоматически и отображается на экране терминала во время совершения операции. На сегодня размер комиссии за пополнение карты через терминал является самым низким в Беларуси.

Перевод происходит в режиме реального времени. Скорость доставки денежных средств зависит от быстроты обработки перевода банком-эмитентом банковской карточки получателя средств. В большинстве случаев перевод осуществляется за несколько минут.

Платежные терминалы QIWI расположены в удобных и часто посещаемых местах, таких как торговые центры и магазины по всей стране. Адреса можно найти на сайте.

Сеть устройств QIWI Беларусь – это крупнейшая небанковская сеть платежных терминалов в стране. С помощью сети QIWI можно оплачивать более 500 наиболее популярных услуг: от мобильной связи и услуг ЖКХ до банковских кредитов. В Беларуси работает более 1500 точек приема платежей QIWI.
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