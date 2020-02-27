По итогам трех кварталов 2019 года банковскими работниками выявлено 624 поддельных денежных знака, из которых 620 – поддельные банкноты, 4 – поддельные монеты.

Как сообщает Национальный банк, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 7,6%.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США –43%. Доля поддельных российских рублей составила 31,1%, евро – 20%, белорусских рублей –3,7%, других валют –2,2%.

В Минске выявлено 46% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 4,8-11,5%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 60 населенныхпунктах.

Количество поддельных долларов США снизилось на 26,2%. Количество поддельных российских рублей уменьшилось на 8,1%. Поддельные евро показали прирост количества на 73,6%. Количество подделок белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось почти вдвое, в абсолютном выражении на 11 штук.

В банкнотном строении поддельных долларов США, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов – 88,8% от выявленных, однако их количество по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 28,3%. Доля банкнот номиналом 50 долларов составила 8,2%. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 20 и 10 долларов.

Всю совокупность номиналов банкнот поддельных российских рублей составили номиналы 5000, 2000,1000 и 500 рублей, из которых основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналами 5000 и 1000 рублей –75,8% и 16% соответственно. Банкноты номиналы 2000 и 500 рублей составили долю в 7,7% и 0,5% соответственно.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов, кроме 10 евро. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года распределение поддельных евро по номиналам изменилось существенно. Значительно (в 9 раз) выросло количество подделок номиналом 500 евро – 36 штук в абсолютном выражении, что составило 28,8% от выявленных евро.

Поддельные белорусские рубли образца 2009 года в отчетном периоде показали значительный прирост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – в абсолютном выражении на 15 штук.Основную их долю составили банкноты номиналом 50 и 20 рублей – 8 штук каждого номинала, банкноты номиналами 10 и 5 рублей выявлены в количестве 3 и 1 штуки соответственно. Не изымались банкноты номиналом 100 рублей.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что более 77% долларов США, 80% евро изготовлены с использованием полиграфических технологий (в основном офсетная печать – более 58% долларов США, более 79% евро, а также глубокая печать – более 16% долларов США). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот долларов США, евро, российских рублей, белорусских рублей были использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография, которой выполнено более 7,8% долларов США, 1 банкнота номиналом 200 евро, 8 банкнот номиналом 2000 российских рублей, 1 банкнота номиналом 10 белорусских рублей).