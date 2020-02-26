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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК И СЕРВИС EPOS ПРЕЗЕНТУЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
13:05 27.02.2020
ЗАО «РРБ-Банк» и сервис ePos презентуют для бизнес-клиентов инновационный метод оплаты с помощью QR-кода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данный сервис позволит интернет-магазину, кафе, парикмахерской, любому торговому или сервисному предприятию принимать платежи без установки терминалов, а покупателям – оплачивать товары и услуги банковской картой через ЕРИП путем получения счета в виде специального QR-кода, который легко генерируется в смартфоне.
При этом к оплате принимаются карты любого банка Беларуси, которые есть в системе ЕРИП. Не требуется специального оборудования - только мобильный телефон; выставлять "QR счет" можно как на один товар, так и общим чеком на несколько товаров; стоимость минимальная - 1,3% от перечисляемой суммы. Деньги на счет предприятия приходят уже на следующий банковский день.
Таким образом, оплату с помощью QR-кода можно рассматривать как альтернативу эквайрингу с минимальными расходами.
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