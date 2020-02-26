ЗАО «БСБ Банк» предлагает новые пакеты услуг для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для бизнеса предлагаются новые пакеты услуг: «Добро пожаловать», БСБ Бизнес и БСБ Бизнес Про.

У бизнес-пакетов есть все необходимое: бесплатное внесение выручки в отделениях банка; мобильный банк с функцией платежей; круглосуточное онлайн-зачисление зарплаты и личного дохода; интеграция интернет-банка с 1С; бесплатная проверка контрагентов (сведения о судебных делах, задолженностях и др.).

Пакетом «Добро пожаловать» БСБ Банк приветствует новичков – тех, кто открыл свое дело меньше года назад. Срок действия такого пакета шесть месяцев. Для индивидуальных предпринимателей – отдельный бонус: снятие личного дохода без комиссии в размере до 1000 белорусских рублей в месяц.

Растут обороты, нарабатывается опыт – можно переходить на новый уровень и воспользоваться новым пакетом услуг: БСБ Бизнес или БСБ Бизнес Про. В пакеты включены ведение текущего счета юр.лица/ИП и заверение карточки образцами подписей и оттиска печати при открытии счета. При этом пакет БСБ Бизнес Про не ограничивает платежи через онлайн-сервисы в белорусских рублях, а также предусматривает оформление корпоративной карты.

«Мы предоставляем корпоративным клиентам возможность обслуживаться как по общим тарифам, так и приобретая пакет услуг. Пакеты мы ввели для того, чтобы клиентам было удобнее выбирать: каждый пакет учитывает конкретные потребности. Для нового бизнеса мы разработали бесплатный пакет «Добро пожаловать». Таким образом, мы даем возможность новому бизнесу в первые месяцы работы не тратиться на банковское обслуживание. По мере становления бизнеса клиент может перейти на пакет БСБ Бизнес или БСБ Бизнес Про, выбирая по количеству включенных платежей и других услуг. При этом мы старались сделать так, чтобы каждая из включенных услуг стала дешевле, а пакет – выгоднее», - прокомментировал директор по развитию БСБ Банка Алексей Закревский.

Что касается онлайн-сервисов для корпоративных клиентов, то интернет- и мобильный банк в бизнес-пакетах бесплатные.

«Здесь удобно организована работа с документами, есть возможность онлайн-зачисления зарплаты. В мобильном банке можно совершать платежи, а два ключевых преимущества нашего интернет-банка состоят в интеграции с 1С и безлимитной бесплатной проверке контрагентов», - пояснил Алексей Закревский.

Ознакомиться с новыми пакетами услуг можно на сайте банка.