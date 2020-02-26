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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТ ПО СУММЕ ОДНОГО ПЛАТЕЖА В КОРПОРАТИВНОМ МОБИЛЬНОМ БАНКЕ
09:53 27.02.2020
ЗАО «Банк «Решение» с 27 февраля 2020 года увеличивает лимит по сумме одного платежа в корпоративном Мобильном банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит увеличивается до 100 тысяч белорусских рублей.
Решение об увеличении принято в связи с просьбами об этом клиентов.
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