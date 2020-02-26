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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ С 4 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
17:32 26.02.2020

Банк БелВЭБ с 4 марта 2020 года вносит изменения в тарифы банка по операциям с банковскими платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышается плата за предоставление права пользования банковской платежной карточкой Mastercard World «Дива» (единовременный платеж) в течение первого года: при оформлении карточки в подразделении банка плата составит 19,9 рубля; при оформлении карточки посредством услуги «Интернет-Банк» - 14,9 рубля.

Кроме того, вводится плата (3% от суммы, минимум 3 рубля) за зачисление денежных средств на счет физического лица, поступивших по банковскому переводу в случае, если плательщик и бенефициар совпадают в одном лице, либо плательщиком по переводу является физическое лицо без указания его идентификационных данных, за исключением зачислений денежных средств, поступивших по международному банковскому переводу.
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