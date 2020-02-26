Деловое издание Global Banking & Finance Review опубликовало список лауреатов премии Global Banking & Finance Review Awardsпо 2020, в котором Белагропромбанк назван лучшим корпоративным банком Беларуси.

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такая оценка авторитетного делового издания подтверждает высокий уровень корпоративного бизнеса Белагропромбанка, в котором на обслуживании находятся более 35,5 тыс. клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и в целом успешную и эффективную работу банка.

Среди знаковых событий прошлого года стоит отметить продолжение реализации проекта с Европейским инвестиционным банком по привлечению средств для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса – был подписан второй транш, в соответствии с которым 20 млн евро от западного партнера поступили на счет банка 31 января 2020 года. Получаемые в рамках этого проекта ресурсы клиенты смогут направить на приобретение, модернизацию или расширение парка оборудования, а также пополнение оборотного капитала.

В 2019 году также продлен европейский синдицированный кредит, сумма которого была увеличена до 60 млн евро. Продолжается активное сотрудничество с банками Российской Федерации по привлечению ресурсов с целью финансирования внешнеторговых контрактов.

В 2019 году Белагропромбанк приступил к реализации еще одного крупнейшего проекта Центры притяжения Igrow – созданию коворкингов, образовательных и консалтинговых центров для предпринимателей, пространств для совместной работы предпринимателей и экспертов, куда можно прийти со своей бизнес-идеей и получить экспертную поддержку в ее реализации. Проект ориентирован на микро-, малый и средний бизнес, фермеров, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, обладателей бизнес-идей, стартапы и технологические компании и направлен на развитие предпринимательской инициативы и стартап-экосистемы.

Напомним, по версии журнала Global Banking & Finance Review в прошлом году Белагропромбанк стал лучшим банком Беларуси сразу по трем номинациям: «Лучший корпоративный банк», «Лучший КСО банк», «Лучший розничный банк». Также в 2019 году Белагропромбанк был удостоен престижной награды (STP AWARD 2018 BEST IN CLASS) со стороны немецкого банка VTB Bank (Europe) SE за высокий показатель качества исполнения клиентских платежей. 2019 год стал особенным для банка и в части совместной работы с Московской биржей: Белагропромбанк был награжден как самый активный финансовый институт ЕАЭС в использовании новых инструментов Московской биржи. Две яркие награды, свидетельствующие о высоком качестве работы, банк получил в 2019 году в конкурсе «Банк года» – 2-е место в номинации «Корпоративно-социальная ответственность» и 3-е место в номинации «Сделка года».