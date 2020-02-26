27 марта состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня утверждение годового отчета об итогах работы за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МТБанк» за 2019 год.

Кроме того, состоится распределение прибыли за 2019 год, определен размер вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»