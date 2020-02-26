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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ МТБАНКА СОСТОИТСЯ 27 МАРТА
14:50 26.02.2020
27 марта состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня утверждение годового отчета об итогах работы за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МТБанк» за 2019 год.
Кроме того, состоится распределение прибыли за 2019 год, определен размер вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»
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