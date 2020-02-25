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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ И КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:13 26.02.2020

ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» подписали 25 февраля соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в части привлечения стратегических инвесторов в развитие индустриального парка «Великий камень»; проработке возможных вариантов по организации финансирования отдельных инвестиционных проектов и вариантов финансирования в рамках поддержки экспорта.

Председатель Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич подчеркнул, что финансовый институт с большой гордостью участвует в глобальной инициативе «Один пояс - один путь».

«Абсолютно естественным и понятным является взаимодействие Банка развития, как передового института по финансированию экономики Республики Беларусь, и одной из наиболее перспективных локаций этого роста в виде парка «Великий камень». Для себя я вижу, как минимум, три направления сотрудничества: во-первых, это возможность участия Банка в финансировании инфраструктурных объектов; во-вторых, это задача, связанная с недавним расширением мандата Банка и нашей возможностью финансировать самостоятельно отбираемые проекты, которые могут быть или уже являются резидентами парка. Третье направление, которое будет весьма востребованным - это экспортное кредитование Банком резидентов в случае, если они могут производить экспортноориентированную продукцию, что является для нас очень интересным с точки зрения их финансирования. Задача Банка сделать так, чтобы подписанное Соглашение стало максимально практическим и прикладным механизмом взаимного сотрудничества. Посещая такие объекты как «Великий камень» понимаешь, что наша страна развивается и появляются возможности, которые для Восточно-Европейского региона могут стать по-настоящему прорывными», - сказал он.

Глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко обратил внимание на то, что в планах развития «Великого камня» — строительство ряда инфраструктурных объектов.

«В этом году мы планируем начать строительство международного терминала, который будет решать важные логистические задачи, превращая наш парк в узловую платформу Шелкового пути. Уже принято решение о строительстве высокоскоростного транспортного сообщения между Минском и аэропортом с участием парка. Я хотел бы выразить искреннее удовлетворение тем, что подписание сегодняшнего соглашения о сотрудничестве даст толчок к освоению озвученных проектов», - сказал он.

В свою очередь генеральный директор компании по развитию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Янь Ган отметил, что за последние несколько лет сотрудничество с Банком развития только укрепилось.

«Мы уже обсудили вопрос о предоставлении финансовой гарантии для строительства наших типовых производственных корпусов. Соответствующие документы уже предоставлены и находится на оценке банка. Мы надеемся на поддержку Банка развития и в строительстве инфраструктурных проектов», - сказал Янь Ган.
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