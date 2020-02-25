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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 27 МАРТА
11:35 26.02.2020

27 марта 2020 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня вынесены вопросы об итогах деятельности за 2019 год, о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2019 год.

Акционеры утвердят годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли и сумм переоценки, относящихся к выбывшим объектам основных средств, а также о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

На собрании состоится обсуждение вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».
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