27 марта 2020 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня вынесены вопросы об итогах деятельности за 2019 год, о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2019 год.

Акционеры утвердят годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за прошлый год.

Кроме того, речь пойдет о распределении прибыли и сумм переоценки, относящихся к выбывшим объектам основных средств, а также о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

На собрании состоится обсуждение вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».