БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК

10:12 26.02.2020 Банк БелВЭБ с 4 марта 2020 года изменяет тарифы по операциям с банковскими платежными карточками. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется плата за зачисление на банковские счета, открытые в банке, денежных средств, поступивших по переводам с использованием банковских платежных карточек (их реквизитов). Кроме того, отменяется плата за совершение платежей в устройствах самообслуживания банка с использованием карточек (реквизитов карточек), выпущенных другими банками.