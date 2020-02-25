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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПЕРЕВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧЕК
10:12 26.02.2020

Банк БелВЭБ с 4 марта 2020 года изменяет тарифы по операциям с банковскими платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется плата за зачисление на банковские счета, открытые в банке, денежных средств, поступивших по переводам с использованием банковских платежных карточек (их реквизитов).

Кроме того, отменяется плата за совершение платежей в устройствах самообслуживания банка с использованием карточек (реквизитов карточек), выпущенных другими банками.
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