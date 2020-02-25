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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК С 10 МАРТА ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ЗА ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
17:43 25.02.2020
C 10 марта 2020 года вступает в силу новая редакция перечня банковских и иных операций, оказываемых за плату, и величин платы за операции, а также новая редакция величин процентных ставок и прочих условий обслуживания счетов физических лиц в "Приорбанк" ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечне изменена комиссия за переводы на карточку иного белорусского банка, а также на карточку зарубежного банка. При этом переводы между карточками Приорбанка по-прежнему остаются бесплатными.
Кроме того, вносятся изменения в тарифы за услуги по получению в банкомате расшифровки по операциям, просмотре баланса счета в банкомате банка (плата взимается, начиная с 5-го запроса в день), в устройствах иных банков либо при обращении в информационный центр банка по телефону. При этом все эти действия можно совершать бесплатно в интернет-банке или в мобильном приложениии Prior Online.
Изменения в величинах затрагивают начисление вознаграждения за безналичные операции (манибэк по карточкам "Бумеранг", пенсионным и кредитным карточкам). Так, с 10 марта текущего года вознаграждение не будет выплачиваться по операциям на сумму менее 10 BYN. При этом максимальная сумма операции не ограничена, так же, как и общая сумма вознаграждения.
Для владельцев пакетов услуг "Премиум (Золотой, Платиновый, Платиновый.Pro)" приостанавливается продление услуг "Автопомощь в пути" и трансфер в аэропорт. При этом ранее высланные промокоды продолжают работать до момента истечения их срока действия. Предоставление услуг остается доступным в новых пакетах сервисов Premium Direct и Premium Prime.
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