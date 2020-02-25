Система оплаты проезда с помощью QR-кода заработала 25 февраля в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, теперь жители и гости областного центра смогут купить билет для проезда в общественном транспорте с помощью смартфона. Мобильный платежный сервис Оплати™ предоставляет возможность мгновенно рассчитаться за билет прямо в салоне, используя только QR-код. Опытно-промышленная эксплуатация системы сегодня началась в автобусах, а также на нескольких троллейбусных маршрутах города.

«Областной центр стал первым городом страны, где мы тиражировали систему продажи и проверки билетов в электронном виде сразу на двух видах общественного транспорта – автобусы и троллейбусы, – отметила исполнительный директор ОАО «Белинвестбанк» Татьяна Казаченок. – Мобильный платежный сервис Оплати™ дает возможность приобретения билетов просто и удобно. Для этого не нужны никакие специальные дорогостоящие приспособления, например, такие как валидаторы. Для покупки билета достаточно только наклейки с QR-кодом в транспортном средстве и смартфона. Причем вам не придется пробираться сквозь весь салон, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров. Воспользоваться инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси не зависимо от того, клиентом какого банка он является».

Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.

Витебск стал третьим городом страны, где приобрести билет на общественный транспорт можно с помощью QR-кода. Троллейбусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 25 февраля по маршруту № 12. Инновационную технологию оплаты проезда можно опробовать и на 45-м автобусе. Всего данной системой в городе пока оборудованы пять единиц техники (два автобуса и три троллейбуса). Но уже в ближайшее время она начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города.

«Транспорт в нашей стране датируется государством, поэтому эффективные решения для оплаты и контроля проезда – это еще и социальная ответственность бизнеса, – отметил Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO. – Мы видим интерес не только со стороны пассажиров, которые легко и удобно могут купить билет, но и транспортников. Автопарки уже оценили простоту расчетов и существенную выгоду от такой автоматизации».

Напомним, данная технология оплаты проезда была внедрена 6 февраля в Борисове, а 10 февраля – в Гомеле. На минувшей неделе в Борисове началось распространение системы по всем городским маршрутам. Уже сегодня приобрести билет в салоне с помощью смартфона всего в один клик можно в 10 автобусах города. К концу февраля их будет уже 20. В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Могилеве, Гродно и Бресте, а также в Пинске и Молодечно.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является ЭкоСистемой Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения - 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.