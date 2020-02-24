|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБНОВЛЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «БЕЛАРУСБАНКА» ОТКРЫЛОСЬ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ МИНСКА
13:42 25.02.2020
Обновленное модернизированное отделение «Беларусбанка» 529/112 открылось в Первомайском районе Минска (ул. Независимости, 91).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, теперь это современный и удобный пункт продаж банковских продуктов. Все внутри выполнено в едином стиле оформления подразделений «Беларусбанка».
В отделении организовано рабочее место консультанта, два универсальных рабочих места, одно расчетное и три открытых бизнес-места. Установлен банкомат и два инфокиоска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
Курсы в банках
на 25.02.2020
Конвертация в банках
на 25.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте