Обновленное модернизированное отделение «Беларусбанка» 529/112 открылось в Первомайском районе Минска (ул. Независимости, 91).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, теперь это современный и удобный пункт продаж банковских продуктов. Все внутри выполнено в едином стиле оформления подразделений «Беларусбанка».

В отделении организовано рабочее место консультанта, два универсальных рабочих места, одно расчетное и три открытых бизнес-места. Установлен банкомат и два инфокиоска.