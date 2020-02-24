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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ ЮНИСТРИМ
12:17 25.02.2020
БНБ-Банк 25 февраля возобновляет работу с платежной системой Юнистрим.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные переводы в Беларусь и из Беларуси вместе с Юнистрим – это низкие тарифы, надежность и высокая скорость доставки.
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