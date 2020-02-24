БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ ЮНИСТРИМ

12:17 25.02.2020 БНБ-Банк 25 февраля возобновляет работу с платежной системой Юнистрим. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные переводы в Беларусь и из Беларуси вместе с Юнистрим – это низкие тарифы, надежность и высокая скорость доставки.