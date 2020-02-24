С 1 марта 2020 года для всех счетов в белорусских рублях БНБ-Банка (за исключением зарплатного проекта 3D IT) будет применяться новый порядок начисления Money-back (мани-бэк):

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, базовый размер Money-back (мани-бэк) – 0,5% (исключая операции перевода с карты на карту, операции с использованием интернет-банкинга, мобильного банкинга, устройств самообслуживания банков (инфокиосков, банкоматов), а также в платежных терминалах в банках и в РУП «Белпочта»).