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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ УСЛОВИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЮ MONEY-BACK ИЗМЕНЯТСЯ С 1 МАРТА
10:58 25.02.2020
С 1 марта 2020 года для всех счетов в белорусских рублях БНБ-Банка (за исключением зарплатного проекта 3D IT) будет применяться новый порядок начисления Money-back (мани-бэк):
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, базовый размер Money-back (мани-бэк) – 0,5% (исключая операции перевода с карты на карту, операции с использованием интернет-банкинга, мобильного банкинга, устройств самообслуживания банков (инфокиосков, банкоматов), а также в платежных терминалах в банках и в РУП «Белпочта»).
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