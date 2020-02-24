ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БНБ-БАНКЕ УСЛОВИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЮ MONEY-BACK ИЗМЕНЯТСЯ С 1 МАРТА
10:58 25.02.2020

С 1 марта 2020 года для всех счетов в белорусских рублях БНБ-Банка (за исключением зарплатного проекта 3D IT) будет применяться новый порядок начисления Money-back (мани-бэк):

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, базовый размер Money-back (мани-бэк) – 0,5% (исключая операции перевода с карты на карту, операции с использованием интернет-банкинга, мобильного банкинга, устройств самообслуживания банков (инфокиосков, банкоматов), а также в платежных терминалах в банках и в РУП «Белпочта»).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
валюта курс
EUR 2.4065
USD 2.2246
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4065 +0.018
USD 2.2246 +0.0126
RUB 3.4189 -0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4130 2.4190
USD 2.2240 2.2290
RUB 3.4250 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0835 1.0870
EUR/RUB 70.3500 70.6500
USD/RUB 64.9000 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте