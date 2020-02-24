Белорусский народный банк проводит очередное общее собрание акционеров 30 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется заслушать отчет об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2019 году, результатах самооценки Совета директоров, его членов и внутренней оценки правления.

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2019 год и объявлении (выплате) дивидендов в ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

Помимо этого, акционеры определят размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Планируется также внести изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк» и обсудить ряд других вопросов.