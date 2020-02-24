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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО БАНКА СОБЕРУТСЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 30 МАРТА
17:30 24.02.2020
Белорусский народный банк проводит очередное общее собрание акционеров 30 марта 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется заслушать отчет об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» в 2019 году, результатах самооценки Совета директоров, его членов и внутренней оценки правления.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2019 год и объявлении (выплате) дивидендов в ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.
Помимо этого, акционеры определят размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
Планируется также внести изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк» и обсудить ряд других вопросов.
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