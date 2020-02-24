БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

16:14 24.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2246 белорусского рубля, 1 евро – 2,4065 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4189 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0721 белорусского рубля.