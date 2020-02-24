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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС ОПЛАТИ™ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ БЕЛИНВЕСТБАНКА
14:58 24.02.2020

Белинвестбанк расширяет возможности Мобильного банкинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, свежее обновление позволяет пользователям приложения без дополнительных манипуляций попасть в мобильный платежный сервис Оплати™. Это дополнительная возможность беспрепятственно пользоваться самыми современными инновациями в рамках ЭкоСистемы Белинвестбанка.

На странице «Карты» Мобильного банкинга в меню внизу экрана появилась иконка мобильного платежного сервиса Оплати™. Если сервис уже установлен, то при нажатии на нее можно сразу воспользоваться Оплати™. Система предложит ввести цифровой пароль или пройти авторизацию по Face/Touch ID. Возвращаясь назад в Мобильное приложение банка, появится напоминание о возможности платить по QR-коду в точках продаж, которые подключились к системе, а также создавать и использовать карты лояльности.

Если мобильный платежный сервис Оплати™ еще не установлен, то пользователь автоматически попадает в App Store или Play Market для его установки. Напомним, платить за установку и пользование сервисом не придется.

В мобильном платежном сервисе Оплати™ все переводы осуществляются без взимания дополнительных плат. В его основе лежат электронные деньги и нет привязки к банковским платежным карточкам, поэтому все переводы будут осуществляться без комиссии.

Сервис предоставляет массу дополнительных возможностей. С его помощью можно совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары с помощью QR-кода в организациях торговли и сервиса. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, если их не хватает, а также создавать групповые кошельки на общие цели. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в адресную книгу.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса заключается в отсутствии привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является ЭкоСистемой Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие за рамки привычных финансовых приложений. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и Оплати-Бизнес™. Разработчик – белорусская IT-компания LWO.
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